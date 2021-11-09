Группа ДТЭК надеется договориться с российским банком об урегулировании долгов в течение ближайших двух месяцев, сообщило 9 ноября информационное агентство «Интерфакс-Украина»

Генеральный директор компании ДТЭК Максим Тимченко на пресс-конференции сообщил о том, что оплату долгов «Сбербанку» затрудняет невозможность поставок угля из РФ на Луганскую теплоэлектростанцию, подконтрольную киевскому режиму, указывает агентство.

Тимченко сообщил, что надеется на достижение соглашения об урегулировании задолженности «в ближайшие месяц-два», сообщает «Интерфакс-Украина».

Речь идёт о ряде шахт в Ростовской области, ранее приобретённых компанией ДТЭК, принадлежащей самому влиятельному на текущий момент украинскому олигарху Ринату Ахметову. Ахметов продает активы в РФ © скриншот с видео "Канали Футбол 1,2,3"

Луганская ТЭС расположена в городе Счастье и в 2014 году оказалась в зоне боевых действий между подконтрольными Киеву войсками и ополченцами ЛНР.

В настоящее время ТЭС работает в режиме минимальной загрузки в связи с постоянной нехваткой угля.

Поставки из ДНР и ЛНР запрещены решениями украинского правительства, а железнодорожная ветка, связывающая ТЭС с остальной территорией Украины, контролируется ЛНР.