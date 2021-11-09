Польская партия «Право и справедливость» использует события на белорусской границе для грубых нападок на оппозицию, пишет американская газета «Политико» в статье, опубликованной 9 ноября

«Извинитесь за совместную с Путиным и Лукашенко атаку на восточных границах Польской республики… На колени, предатели!», — цитирует издание твит судьи польского Конституционного суда Кристины Павлович, обращённый к оппозиционерам.

Хотя Павлович — одна из наиболее одиозных и шумных сторонников правительства, но она является частью более широкого фронта, который использует ситуацию на границе, чтобы критиковать оппозицию, указывает «Политико».

Польские государственные СМИ, ставшие фактически рупором «Права и справедливости, также обвиняют оппозицию в «поддержке мигрантов и Лукашенко», рассказывается в статье. «Крупнейшая попытка силового вторжения»: Польша срочно стягивает армию к границе © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Газета обращает внимание на то, что миграционный кризис случился в удачное время для правящей в Польше партии. Недавний опрос общественного мнения показал, что её поддерживают лишь 32% польских избирателей.

Чрезвычайное положение на границе отвлекает внимание поляков от проблемы абортов, которая раскалывает польское общество и снижает популярность «Права и справедливости», отмечает «Политико».

Обзор западных СМИ, посвящённый миграционному кризису на белорусско-польской границе, читайте здесь.