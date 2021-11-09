Закон об олигархах вряд ли чем-то угрожает самому богатому человеку Украины Ринату Ахметову и его бизнесу, считает эксперт по энергетике Дмитрий Марунич. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Депутаты Верховной Рады ранее приняли закон о создании реестра олигархов и о лишении их определенных прав. Зеленский заявил, что это только первых шаг к тому, чтобы от них избавиться и после внесения изменений подписал закон.

По мнению эксперта, закон имеет, скорее, пиар-значение.

«Если бы Зеленский действительно хотел бороться с олигархами — есть большое количество инструментов. Это Антимонопольный комитет, это соответствующие законы, например, по лоббизму. А здесь приняли какой-то, мягко, скажем, документ, который дает право СНБО назначать олигархов, исходя из каких-то соображений, которые есть у этого самого СНБО, вот и все», — сказал Марунич.

Дмитрий Марунич: Нынешний энергокризис на Украине - просто дикость, были все возможности его не допустить © РИА Новости, Нина Зотина

При этом Ахметову и его бизнесу, в том числе энергетической компании ДТЭК, закон об олигархах ничем не угрожает.

«Конечно, он может иметь какие-то последствия, но у нас есть такое подозрение, что будут просто выбирать субъекта и пытаться его назначить олигархом со всеми вытекающими. Будет ли это Ахметов — не факт. Будет ли закон иметь влияние — может быть, но пока он Ахметову ничем не угрожает. Более того, многие депутаты, косвенно или напрямую связанные с тем же Ахметовым, даже голосовали за принятие этого законопроекта в парламенте», — отметил эксперт.

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