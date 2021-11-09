Мэр Киева Виталий Кличко дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, в котором ответил на вопрос: собирается ли он в президенты Украины. Соответствующее видео вышло на YouTube 9 ноября

«Многие думают, что стать президентом — это привилегия. Многие не понимают, что это на самом деле колоссальный вызов и каторга. Ты сам себе не принадлежишь, ты постоянно находишься в этом напряжении: вызовы, которые внутри страны, внешняя ситуация», — сказал мэр Киева.

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«Сказать, что я вот очень желаю президентом стать, — это будет неискренне. Если нужно будет, я приму решение, а так чтобы желание "я вот хочу стать", для удовлетворения своих личных амбиций… Один знакомый сказал мне такую, интересную, вещь: "Ты можешь представить, сколько президентов стран есть в мире? Мы даже не знаем их имена. Сколько мэров есть в мире… Тысячи. Тоже их не знаем. А сколько чемпионов мира в тяжелом весе — мы всех их можем перечислить по пальцам. Каждый знает их имена". Поэтому удовлетворять какое-то свое личное эго мне не имеет смысла», — заявил Кличко.

С 2014 года Виталий Кличко работает мэром Киева. До этого он был известен как крайне результативный боксер, проведя на ринге 35 поединков, 34 из которых выиграл. Шесть раз становился чемпионом мира по кикбоксингу, а также имеет звание Героя Украины.

Знают мэра Кличко и по его крылатым фразам, самая известная из которых: «А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать».