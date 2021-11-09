Украине придется идти на открытые переговоры с Россией и Белоруссией, потому что ситуация с энергообеспечением в стране патовая. Такое мнение выразил директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в интервью Украина.ру

«Я думаю, что реальный выход из этой ситуации состоит в договоренностях между хозяйствующими структурами и в том, чтобы идти на открытые переговоры и с Россией, и с Белоруссией, потому что ситуация действительно катастрофическая, и никакие пиар-акции не смогут помочь власти избежать недовольства граждан холодной зимой», — заявил эксперт.

Бондаренко пояснил, почему Зеленский решит вопрос с Ахметовым «полюбовно» © скриншот с видео "Канали Футбол 1,2,3" Виктора Медведчука. Его соратники уверены, что только его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным помогут решить вопрос.

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Происходящее сейчас на Украине многие эксперты оценивают как энергетический кризис. Их выводы подтверждает информация о прекращении работы более половины энергоблоков на тепловых электростанциях. Кроме того, стало известно, что Белоруссия будет поставлять электроэнергию не государственным компаниям Украины, а ДТЭК, принадлежащей самому богатому украинцу Ринату Ахметову.

Между тем, украинские власти отказываются обращаться за помощью к Российской Федерации по политическим мотивам. Аналогичным образом обстоят дела с обеспечением страны газом и углем.