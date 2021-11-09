Закрытие англоязычного издания KyivPost грозит Украине последствиями, прокомментировал 9 ноября в Twitter глава представительства ЕС на Украине Матти Маасикас

Накануне журналисты англоязычной еженедельной газеты Kyiv Post узнали о своем увольнении и закрытии издания.

Они заявили, что происходит «убийство Kyiv Post как независимого издания», а причина его закрытия — желание владельца сменить команду на более лояльную. По их мнению, к ситуации вокруг Kyiv Post причастен Офис президента Украины Владимира Зеленского.

Офиса президента

«Грустно слышать о закрытии @KyivPost. Это был первый англоязычный источник для большинства иностранцев — то, что Украина сейчас рискует потерять с последствиями», — написал Маасикас.

В свою очередь посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс выразила удивление в связи с закрытием основной украинской газеты на английском языке.

«Удивлена внезапным решением закрыть газету Kyiv Post, которая была примером независимой журналистики на протяжении 25 лет и играла важную роль в поддержке реформ и демократии в Украине. Недобрый день для независимых медиа. Надеюсь, издание скоро вернется», — написала Симмонс.

В Офисе президента Украины опровергают заявления о давлении на издание со стороны Зеленского и его команды.

Ранее, в феврале 2021 года, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО Украины о применении санкций против компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne.