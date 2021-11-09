Согласно результатам исследования, приблизительно 57% опрошенных не поддерживают повторное выдвижение Зеленским своей кандидатуры на пост президента страны, при этом приблизительно 9% респондентов ответили, что не могут дать определённого ответа, потому что до выборов ещё далеко.
РИА Новости напоминает, что весной 2019 года Зеленский победил, набрав приблизительно 73% голосов во втором туре выборов.
Телефонный опрос проводился с 29 октября по 4 ноября во всех областях Украины, за исключением неподконтрольной киевскому режиму части Донбасса, говорится в опубликованной агентством статье.
Ранее были опубликованы результаты исследования, проведённого в октябре Киевским международным институтом социологии, согласно которым в целом не одобряют деятельность Зеленского на посту президента страны приблизительно 57% респондентов.
При этом примерно 71% респондентов заявили, что, по их мнению, дела в стране идут в неправильном направлении.