Более половины украинцев не хотят, чтобы президент страны Владимир Зеленский остался на этом посту ещё на один срок, сообщает 9 ноября агентство РИА Новости со ссылкой на социологический центр «Социс»

Согласно результатам исследования, приблизительно 57% опрошенных не поддерживают повторное выдвижение Зеленским своей кандидатуры на пост президента страны, при этом приблизительно 9% респондентов ответили, что не могут дать определённого ответа, потому что до выборов ещё далеко.

Рост недоверия к власти и несогласие с политикой президента. Что показывают новые социологические опросы © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Телефонный опрос проводился с 29 октября по 4 ноября во всех областях Украины, за исключением неподконтрольной киевскому режиму части Донбасса, говорится в опубликованной агентством статье.

Ранее были опубликованы результаты исследования, проведённого в октябре Киевским международным институтом социологии, согласно которым в целом не одобряют деятельность Зеленского на посту президента страны приблизительно 57% респондентов.

При этом примерно 71% респондентов заявили, что, по их мнению, дела в стране идут в неправильном направлении.