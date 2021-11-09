Людям ряда знаков зодиака следует пристально следить за здоровьем определенных органов в ноябре, категорически отказаться от перелетов и езды в гололед. Об этом 9 ноября астролог Влад Росс рассказал в программе «Прогноз» в YouTube

По словам астролога, ноябрь — «это сплошная катастрофа из-за пика коронавируса и смертей». Будут досрочные выборы: астролог назвал имя следующего президента Украины © РИА Новости, Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

«Луна всегда отвечает за врожденное что-то, если у человека Луна поражена в гороскопе, то этот человек часто болеет, происходят сложные ситуации, кармические проблемы. Луна в зодиакальном знаке Рак очень часто поражает желудочно-кишечный тракт, если Луна во Льве, у человека часто пошаливает сердце. Луна в Козероге — это боли коленей, костей, опасность ревматизма. Луна и еще не открытая планета Прозерпина отвечают за наше здоровье и жизнедеятельность», — рассказал Росс.

Кроме того по его словам, очень сложная ситуация будет в ноябре, потому что «Меркурий и Марс входят в знак смерти Скорпион». Астролог считает, что между 7 и 15 ноября будет «пик» — большее количество смертей. Также вначале и середине месяца будут сильные солнечные бури, что могут прочувствовать на себе сердечники.

Во второй половине месяца у людей может возникать печеночная и почечная недостаточность. Коронавирус пойдет на спад в двадцатых числах, «как только начнут складываться благоприятные аспекты особенно Венеры и Урана».