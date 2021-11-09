Решение «Белэнерго» не сотрудничать с украинской госкомпанией «Энергоатом», вероятно, имеет политический подтекст. Об этом в интервью Украина.ру рассказал эксперт по энергетике Дмитрий Марунич

Ранее СМИ сообщили о том, что Белоруссия отказалась поставлять электроэнергию Украине на основе ранее заключенных рамочных контрактов, а заключение новых не планируется.

Дмитрий Марунич: Нынешний энергокризис на Украине - просто дикость, были все возможности его не допустить © РИА Новости, Нина Зотина

«Вчера точно шел импорт электроэнергии, и говорить о том, что он прекратился, некорректно. По всей видимости, белорусские власти таким образом продемонстрировали, что они не хотят сотрудничать с украинской государственной компанией "Энергоатом". Мне кажется, они просто так показали, что «с этими торговать будем, а с этими — нет», видимо, в этом политика каким-то образом завязана, но я могу только предполагать», — сказал Марунич.

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