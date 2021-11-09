Ранее СМИ сообщили о том, что Белоруссия отказалась поставлять электроэнергию Украине на основе ранее заключенных рамочных контрактов, а заключение новых не планируется.
Позже информацию опровергли, отметив, что вместо компании «Энергоатом», у которой был основной контракт на покупку белорусской электроэнергии, электричество сейчас импортируют «Электрокомьюнити» и ТЕТ.
«Вчера точно шел импорт электроэнергии, и говорить о том, что он прекратился, некорректно. По всей видимости, белорусские власти таким образом продемонстрировали, что они не хотят сотрудничать с украинской государственной компанией "Энергоатом". Мне кажется, они просто так показали, что «с этими торговать будем, а с этими — нет», видимо, в этом политика каким-то образом завязана, но я могу только предполагать», — сказал Марунич.
Полный текст интервью можно прочесть здесь.