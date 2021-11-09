Сестра украинской певицы Софии Ротару Аурика Ротару в интервью YouTube-каналу DOROTYE на днях заявила, что считает Крым территорией Украины и ждет его возвращения

Ротару предложили лишить звания почетного гражданина Крыма - СМИ © София Ротару/Инстаграм

После 2014 года, по ее словам, в Крым «до лучших времен» не ездит и София Ротару, у которой там вилла.

«Ну пока стоит, закрыли всё. Ждем возвращения Крыма. Я в Россию как? Приглашают, но мы туда не ездим, по Украине работаем, в Литву вот пригласили. Слава богу, есть куда ездить», — заявила Аурика Ротару.

Она добавила, что ее звездная сестра живет в Конча-Заспе в Киевской области, а ее внуки учатся в США.

В комментариях фанаты отреагировали на заявление певицы: «Немного огорчила только её фраза про Крым… Мне кажется что творчество, песни должно быть вне политики… Тем более, что в Крыму и у Аурики, и у Софии осталось столько поклонников, которые их по-настоящему любят!», «Крым Вас любит и слышит!!!»

Российский продюсер Иосиф Пригожин отметил, что Россия не запрещает въезд в Крым Аурике Ротару, как и Софии Ротару.

«То, что их на Украине не пускают в Крым или они не хотят и боятся, это вопрос к ним, а не к нашей стороне. Она может себе позволить приезд в Крым, но ее начнут на мельчайшие кусочки рвать на Украине», — заявил Пригожин.

После воссоединения Крыма с Россией Ротару не продала свою недвижимость в Крыму. По мнению риэлтора Григория Полторака, Ротару могла умышленно поставить на свою крымскую гостиницу слишком высокую цену — 25 миллионов евро, чтобы ее никто не купил.

Несмотря на позицию по принадлежности Крыма, София Ротару продолжает ездить с концертами в Россию. В частности, звезда приедет в Москву на запись новогоднего огонька.