Бывший депутат Верховной Рады Украины и соратница экс-президента Украины Виктора Януковича Анна Герман прокомментировала слухи о ссоре президента Украины Владимира Зеленского и миллиардера Рината Ахметова в интервью изданию Украина.ру

Бондаренко пояснил, почему Зеленский решит вопрос с Ахметовым «полюбовно» © скриншот с видео "Канали Футбол 1,2,3"

В качестве доказательства отдельные эксперты назвали последний выпуск ток-шоу Савика Шустера, которое выходит на ахметовском канале «Украина 24», куда пришли сразу два оппонента лидера страны: отставной министр внутренних дел Арсен Аваков и пятый президент Петр Порошенко.

Герман уверена, что Ахметов слишком умен для того, чтобы затевать ссору, ведь на кону в том числе и его личное благосостояние.

«Однажды он (Ахметов — ред.) сказал такие слова — "Для меня лично выгодна сильная, независимая Украина. Чем сильнее Украина, тем выше капитализация моих активов". И я думаю, что он прекрасно понимает, что объединение разных политиков сейчас, разных сил — сращение и примирение — это единственный путь, который может как-то поднять Украину из этой бездны, в которую ее скатывают те люди, которые ныне стоят у власти», — считает экс-депутат.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Ранее депутаты Верховной Рады Украины приняли закон о создании реестра олигархов. В соответствии с ним, лицо, признанное таковым, лишается определенных прав. Зеленский заявил, что это только первых шаг к тому, чтобы избавиться от олигархов как класса.

Эксперты считают странным совпадением, что сразу после подписания президентом закона об олигархах самый богатый человек на Украине по версии Forbes Ринат Ахметов перестал выделять эфирное время своих телеканалов для похвалы Зеленского, а стал больше приглашать оппонентов главы государства. В частности, последний выпуск ток-шоу Савика Шустера, которое выходит на ахметовском канале «Украина», посетили сразу два оппонента лидера страны: отставной министр внутренних дел Арсен Аваков и бывший президент Петр Порошенко.