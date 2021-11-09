Никакие пиар-акции не смогут помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому и его команде избежать недовольства граждан из-за энергетического кризиса. Такое мнение выразил директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в интервью Украина.ру

«Ситуация действительно катастрофическая, и никакие пиар-акции не смогут помочь власти избежать недовольства граждан холодной зимой… Тут же речь идет об интересах большинства граждан, которые надеются на то, что эту зиму удастся прожить при нормальной температуре в квартире, а не при +10… А "патриотам" проще — шину зажег и греешься», — заявил он.

При этом Бондаренко считает, что оппоненты Зеленского не столь популярны, чтобы воспользоваться ситуацией с грядущим энергетическим коллапсом.

На Украине назревает, как считают эксперты, энергокризис, особенно в области тепловой генерации.

На фоне информации о прекращении работы более половины энергоблоков на тепловых электростанциях стало известно, что Белоруссия будет поставлять электроэнергию не государственным компаниям Украины, а ДТЭК, принадлежащей самому богатому украинцу Ринату Ахметову.

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