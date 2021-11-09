По словам экс-парламентария, информация о причастности Януковича к убийствам на Майдане не соответствует действительности, как и его побег из страны. Герман утверждает, что она лично сообщала депутатам о том, что президент в Киеве и никуда не уезжал, однако ее не послушали и «уволили» президента.
«По сути, мы получаем ситуацию абсолютно новую. Мы получаем факт, что отстранение от власти Януковича было сфальсифицировано. Таким образом, открываются совершенно новые возможности. Естественно, необходимо говорить сегодня о том, что при нынешнем состоянии общества, притом что люди многие не знают правды, не проинформированы, притом что живучи мифы, которые семь лет тут творили — мифы о Януковиче», — заявила Герман.
Она уверена, что украинскому обществу нужно наконец узнать правду о бывшем президенте, однако бороться со стереотипами будет крайне сложно.
Полностью интервью можно прочитать здесь.