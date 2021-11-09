Бывший депутат Верховной Рады Украины и соратница экс-президента Виктора Януковича Анна Герман заявила, что над образом «беглого лидера страны» хорошенько поработала пропаганда, сделав из Януковича того, кем он на самом деле не является. Об этом она рассказала в интервью изданию Украина.ру

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«По сути, мы получаем ситуацию абсолютно новую. Мы получаем факт, что отстранение от власти Януковича было сфальсифицировано. Таким образом, открываются совершенно новые возможности. Естественно, необходимо говорить сегодня о том, что при нынешнем состоянии общества, притом что люди многие не знают правды, не проинформированы, притом что живучи мифы, которые семь лет тут творили — мифы о Януковиче», — заявила Герман.

Она уверена, что украинскому обществу нужно наконец узнать правду о бывшем президенте, однако бороться со стереотипами будет крайне сложно.

Полностью интервью можно прочитать здесь.