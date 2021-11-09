Формирование внефракционной коалиции экс-спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым может являться попыткой олигархов «обнулить» президента Зеленского, полагает эксперт.
«Формирование этой недокоалиции, созданной на обнуление Зеленского, выражает вопрос олигархического кооператива: "кто в стране хозяин?" Цель — показать Зеленскому, что реальным хозяином ситуации на Украине является пресловутый глубинный хуторок, отнюдь не "соросята", отнюдь не Вашингтон, а именно украинские олигархи», — сказал Золотарёв.
Вокруг Зеленского сложилась парадоксальная ситуация: против него выступают как «птенцы гнезда Соросова», так и националисты-сторонники лозунга «армия, мова, віра», подчеркнул эксперт. Отношение же олигарха Рината Ахметова к Зеленскому проявилось в информационной политике его телеканала, заключил Золотарёв.
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