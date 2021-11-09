Президент Украины Владимир Зеленский причастен к закрытию единственного англоязычного издания на Украине. Об этом украинский журналист-расследователь Михаил Ткач заявил 8 ноября в Facebook

«Чтобы убедиться в том, что власть президента Зеленского не демократична, а президент Зеленский авторитарный, кому-то понадобится больше времени, кому-то меньше. Кто-то ждет, пока почувствует это лично на себе. Кому-то достаточно подобных сигналов, как этот. "Киев Пост" закрыли из-за давления президента Зеленского», — написал Ткач.

Kyiv Post — украинская еженедельная англоязычная газета, издаваемая в Киеве, основана в 1995 году.

Комаровский рассказал, как Зеленский записал его во враги © Facebook, Евгений Комаровский Аднан Киван. Журналистов издания уволили. Они заявили, что происходит «убийство Kyiv Post как независимого издания», а причина его закрытия — желание владельца сменить команду на более лояльную.

Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров призвал «не пытаться пиариться» на ситуации вокруг Kyiv Post и заявил, что для Офиса президента закрытие издания также стало неожиданностью.