Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины будет шантажировать олигархов, которые попробуют финансировать кампании оппонентов президента Владимира Зеленского, в том числе бывшего члена его команды Дмитрия Разумкова. Такое мнение выразил директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в интервью Украина.ру

«Он (закон — ред.) направлен не столько против олигархов, сколько против возможных оппонентов Зеленского. И если только кто-то начнет активно финансировать Разумкова, [Юрия] Бойко, [Юлию] Тимошенко, то сразу же к ним придут представители СНБО и скажут — "так вы же олигарх, оказывается"», — предположил эксперт.

По его словам, закон о деолигархизации предусматривает репрессивные действия против людей, которые будут финансировать любую альтернативу Зеленскому.

Полный текст интервью читайте здесь.

Ранее политолог Вадим Карасев заявил, что принятый закон о деолигархизации фактически не дает точного ответа, будут ли конкретные крупные бизнесмены на Украине признаны олигархами и внесены в созданный реестр. Андрей Золотарёв: Зеленскому скоро будет не до закона об олигархах © Facebook, Золотарев Андрей

Депутаты Верховной Рады ранее приняли закон о создании реестра олигархов и о лишении их определенных прав. Зеленский заявил, что это только первых шаг к тому, чтобы от них избавиться и после внесения изменений подписал закон.

Между тем в Евросоюзе и США считают, что данный закон будет использоваться украинской властью для сведения счетов с неугодными бизнесменами, что усилит политическую нестабильность на Украине. Кроме того принятый Радой документ ранее был раскритикован Венецианской комиссией, которая потребовала не голосовать за законопроект до декабря, когда она предоставит свой анализ скандального закона.