Президент Украины Владимир Зеленский оказался в центре «идеального шторма»: страну захлестнул энергетический кризис, есть риски веерных блэкаутов. В сложившейся ситуации конфронтация олигархов с президентом становится более угрожающей для последнего. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог Андрей Золотарёв

Ранее на фоне информации о прекращении работы более половины энергоблоков на тепловых электростанциях стало известно, что Белоруссия будет поставлять электроэнергию не государственным компаниям Украины, а ДТЭК, принадлежащей Ринату Ахметову. Эксперты отмечают, что такое положение дел может дать олигарху дополнительные рычаги давления на Зеленского. Ахметов планирует купить еще один украинский банк - СМИ © РИА Новости, Сергей Старостенко / Перейти в фотобанк

«Учитывая, что для Зеленского складывается идеальный шторм: энергетика, уголь, газ, все это может привести к тому, что в феврале газ закончится, начнутся веерные отключения, придется останавливать металлургические предприятия — они потребляют порядка 12% газа, с соответствующими потерями для бюджета и с перспективой марша пустых кастрюль на Киев. Тут уже будет не до законов об олигархах», — сказал Золотарёв.

Собеседник издания отметил, что Ахметов способен асимметрично ответить властям, и последствия этого для Банковой могут оказаться плачевными.

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