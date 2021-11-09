Советник экс-президента Украины Виктора Януковича, она же - бывший депутат Верховной Рады Анна Герман уверена, что возвращению бывшего лидера страны должно предшествовать развенчание двух мифов о нем. Об этом она рассказала в интервью изданию Украина.ру

Кроме того, подчеркнула Герман, бывший президент не имеет никакого отношения к убийствам на Майдане, а сложившееся таким образом общественное мнение — лишь результат пропаганды.

«Но даже если в судах удастся это донести, в справедливых европейских судах, то этого еще мало. Надо еще убедить и рассказать это украинскому обществу. Надо открыть людям глаза. Надо донести до людей правду», — сделала вывод бывший депутат.

По ее мнению, процесс развенчания мифов может оказаться не только долгим, но и «почти невозможным», так как требует большой смелости от журналистов, общественников и политиков, а на это готовы в себе.

Однако Герман подчеркнула, что вести работу все равно нужно, так как это вклад в будущее страны.

Полностью интервью можно прочитать здесь.