По словам Герман, Януковича отстранили от власти на основании того, что он покинул Украину, однако на самом деле, утверждает она, он был в Киеве. Поэтому Европейский суд по правам человека вполне обоснованно может принять сторону Януковича.
Кроме того, подчеркнула Герман, бывший президент не имеет никакого отношения к убийствам на Майдане, а сложившееся таким образом общественное мнение — лишь результат пропаганды.
«Но даже если в судах удастся это донести, в справедливых европейских судах, то этого еще мало. Надо еще убедить и рассказать это украинскому обществу. Надо открыть людям глаза. Надо донести до людей правду», — сделала вывод бывший депутат.
По ее мнению, процесс развенчания мифов может оказаться не только долгим, но и «почти невозможным», так как требует большой смелости от журналистов, общественников и политиков, а на это готовы в себе.
Однако Герман подчеркнула, что вести работу все равно нужно, так как это вклад в будущее страны.
Полностью интервью можно прочитать здесь.