По словам Шевченко, его возмущают фотографии некоторых украинских депутатов, которые побывали в США или Англии, отправились на отдых в Швейцарию, Германию или Испанию.
Он заявил, что, несмотря на позицию властей Украины, собирается попробовать наладить диалог с Донбассом.
«А я собираюсь поехать в Донецк… Пока эти «успешные» фотки выставляют, наши люди друг в друга стреляют. Кому-то нужно начать диалог. Без разговора глаза в глаза — мира не достичь», — написал депутат.
Он добавил, что не согласен с заявлениями властей Украины о том, что переговоры с представителями ЛДНР означают «легитимизацию боевиков».
Ранее, после встречи в апреле 2021 года в Минске с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, Евгения Шевченко исключили из фракции «Слуги народа».