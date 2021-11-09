Депутат Верховной Рады Евгений Шевченко в своем Telegram-канале 9 ноября заявил, что собирается поехать в Донецк

Наталья Никонорова: Киев провоцирует ДНР на полномасштабные боевые действия © из личного архива Натальи Никоноровой

Он заявил, что, несмотря на позицию властей Украины, собирается попробовать наладить диалог с Донбассом.

«А я собираюсь поехать в Донецк… Пока эти «успешные» фотки выставляют, наши люди друг в друга стреляют. Кому-то нужно начать диалог. Без разговора глаза в глаза — мира не достичь», — написал депутат.

Он добавил, что не согласен с заявлениями властей Украины о том, что переговоры с представителями ЛДНР означают «легитимизацию боевиков».

Ранее, после встречи в апреле 2021 года в Минске с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, Евгения Шевченко исключили из фракции «Слуги народа».