Украинский педиатр и телеведущий Евгений Комаровский оценил шансы президента Владимира Зеленского на дальнейшее развитие политической карьеры, а также ответил на вопрос, пора ли думать о новом главе государства. Об этом он рассказал изданию «Гордон» 8 ноября

«Зеленский все?» — спросил у Комаровского журналист Дмитрий Гордон.

«Для меня да. Ну может быть произойдет шедевр, что-то грандиозное, и вдруг утром мы проснемся в другой стране, бывают же чудеса», — ответил медик.

При этом он подчеркнул, что пока думать о новом президенте рано, тем более обсуждать какие-то конкретные фамилии, так как это изначально неверная постановка вопроса. Комаровский уверен, что сначала нужно определиться с идеологией и командой, а только потом думать, кто из ее состава может быть номером один.

«У меня свои политические взгляды, они, возможно, страшно ошибочные, потому что я глубокий ватник, с неправильным пониманием что такое хорошо и что такое плохо, только я почему-то вижу, что ваша неватная идеология приводит к тому, что люди миллионами уезжают из нашей страны и десятками тысяч умирают», — сказал Комаровский.

Дал медик и оценку личности президента, заявив, что Зеленский «крайне обидчивый человек», а также отметил, что нынешний глава государства не умеет признавать свои ошибки.

«Впечатление создается, что даже опасно давать дельные советы. Потому что пойти по пути, который ты подсказываешь — это не по-пацански. По-пацански — делать вид, что вас всех не существует. Сказать: ну да, мы лоханулись, на самом деле закон об олиграхах — чистый развод, это значит пойти на поводу у Дмитрия Гордона (он критиковал законопроект — ред.). Кто такой Гордон? Гордон — никто!» — заявил врач.