Родилась в 1959 году в селе Колодрубы Николаевского района Львовской области.
Окончила факультет журналистики Львовского государственного университета имени Ивана Франко. Работала в редакциях местных газет, была членом правления Союза журналистов СССР.
С 1991 года сотрудничала с «Радио Свобода»*. С 2002 по 2004 год — директор бюро «Радио Свободная Европа — Радио Свобода» в Киеве.
С 2004 года — пресс-секретарь премьер-министра Украины Виктора Януковича. Руководитель пресс-службы Кабинета министров Украины.
С 2006 года — депутат Верховной Рады от Партии регионов. Дважды переизбиралась в парламент.
С 2013 по 2014 год — советник президента Украины Виктора Януковича.
Автор книг «Пирамиды невидимые», «Красная Атлантида», «Девочка и космиты».
* СМИ, внесенное в список иноагентов