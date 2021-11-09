Бывший пресс-секретарь и советник Виктора Януковича

Итоги Евромайдана в 2019-ом от Анны Герман. Раздел Украины продолжается © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Окончила факультет журналистики Львовского государственного университета имени Ивана Франко. Работала в редакциях местных газет, была членом правления Союза журналистов СССР.

С 1991 года сотрудничала с «Радио Свобода»*. С 2002 по 2004 год — директор бюро «Радио Свободная Европа — Радио Свобода» в Киеве.

С 2004 года — пресс-секретарь премьер-министра Украины Виктора Януковича. Руководитель пресс-службы Кабинета министров Украины.

С 2006 года — депутат Верховной Рады от Партии регионов. Дважды переизбиралась в парламент.

С 2013 по 2014 год — советник президента Украины Виктора Януковича.

Автор книг «Пирамиды невидимые», «Красная Атлантида», «Девочка и космиты».

* СМИ, внесенное в список иноагентов