«Украинские вооруженные формирования продвинулись вперед, по сути, захватили Старомарьевку, вывесили там украинский флаг, возвели новые фортификационные сооружения, оборудовали траншеи», — заявила Никонорова.
Она подчеркнула, что захват Старомарьевки в Донбассе, применение беспилотников Bayraktar для атаки по позициям Народной милиции и продолжающиеся обстрелы являются провокациями украинской стороны.
Сообщения о захвате поселка Старомарьевка у линии разграничения в Донбассе появились в СМИ в конце октября. В ДНР отметили, что более 30 жителей Старомарьевки получили паспорта РФ. Украинские военные опровергли захват поселка.
Также ранее Минобороны Украины показали кадры применения в Донбассе турецкого ударного беспилотника Bayraktar. В ЛНР и ДНР сообщили о возросшем числе обстрелов с украинской стороны.