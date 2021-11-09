Украинские военные захватили поселок Старомарьевка в серой зоне, чем провоцирует ополченцев ДНР на полномасштабные боевые действия в Донбассе. Об этом заявила полномочный представитель Донецкой народной республики в Контактной группе, министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова в комментарии РИА Новости 9 ноября

«Украинские вооруженные формирования продвинулись вперед, по сути, захватили Старомарьевку, вывесили там украинский флаг, возвели новые фортификационные сооружения, оборудовали траншеи», — заявила Никонорова.

«Убивают надежду украинцев». Захарова о том, кто имеет право применять беспилотники в Донбассе © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк

Сообщения о захвате поселка Старомарьевка у линии разграничения в Донбассе появились в СМИ в конце октября. В ДНР отметили, что более 30 жителей Старомарьевки получили паспорта РФ. Украинские военные опровергли захват поселка.

Также ранее Минобороны Украины показали кадры применения в Донбассе турецкого ударного беспилотника Bayraktar. В ЛНР и ДНР сообщили о возросшем числе обстрелов с украинской стороны.