Украинский педиатр и телеведущий Евгений Комаровский дал оценку личности президента Владимира Зеленского и предложил решение, как сделать так, чтобы народ больше никогда не ошибался в выборе главы государства. Об этом он рассказал изданию «Гордон» 8 ноября

Комаровский предложил неожиданное решение языкового вопроса для Украины © Facebook, Евгений Комаровский Дмитрий Гордон поинтересовался у доктора, как часто он общается с Зеленским после избрания его на главный пост страны.

«Что вы ко мне прицепились, ну мы разговаривали 2 раза по телефону. Все. Точка. И я знаю следующее, что Владимир Александрович, к сожалению, судя по всему, чрезвычайно обидчивый человек. Вот я в нем этого не замечал раньше», — ответил Комаровский.

Он вспомнил, как на днях случайно наткнулся в интернете на один из своих самых любимых номеров «Квартала 95», о том, как мужчина, сыгранный Зеленским, отправляется на эпиляцию.

«Вот я смотрел на это и мне хотелось плакать. Это вот как будто ты встречаешься с женщиной, которую ты любил, которая для тебя была всем, а сейчас непонятно что. Примерно такое ощущение. Боже, я смотрю, господи, как же я тебя любил. Ну реально! Но оказывается, если ты сказал "нет" один раз, то все, ты уже враг», — рассказал врач.

Зеленскому он отказал, когда тот предлагал Комаровскому сотрудничество и даже пост министра здравоохранения, однако медик решил, что работа врача ему ближе.

Комаровский констатировал, что сейчас Зеленский — «совсем другой человек», который раньше давал обещания, например, не идти на второй срок, а теперь нарушает их, очевидно вычищая информационное поле, убирая всех, кто хоть что-то не так «вякнул».

По словам Комаровского, украинский народ, выбирая каждого нового президента, испытывает надежду, но очень быстро понимает, что надо перетерпеть 5 лет до нового шанса. Так было и с Зеленским.

«Мы с тобой лоханулись, и 73% лоханулись, потому что нам было важно, чтобы это не была команда [Петра] Порошенко. Мы лохи, и я чувствую себя виноватым, я признаю себя виноватым», — заявил медик.