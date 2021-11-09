Принятый закон о деолигархизации фактически не дает точного ответа, будут ли конкретные крупные бизнесмены на Украине признаны олигархами и внесены в созданный реестр. Об этом 8 ноября в эфире Ukrlive заявил политолог Вадим Карасев

«С одной стороны олигархи — это тормоз, но с другой стороны нужно же смотреть, что определенным образом олигархат Украины создает систему олигархической конкуренции. Да, это не демократическая конкуренция. Это не классическая олигархия, как в учебниках… Но деолиграхизация должна что означать?… Монократизацию власти по белорусскому сценарию или демократизацию власти. Закон это решает? Нет, не решает. Он фактически не дат ответ на вопрос, будем ли мы двигаться к сворачиванию демократической конкуренции по этому закону или наоборот», — заявил Карасев.

Полгода до взрыва. «Закон об олигархах» и будущее Зеленского © AP, Efrem Lukatsky Марьяны Безуглой, которая говорила о некоторых неточностях в законе, по словам Карасева, можно расценить так, что «депутатам дается полгода, чтобы убрать явные критерии, по которым можно назначать олигархов».

«И через полгода мы посмотрим, что получится. Может быть так, что и не будет, кого назвать олигархом, хотя все они останутся. Это выглядит так, что закон об олигархах через полгода может сыграть против президента. Потому что ему не удастся доказать, что тот или иной олигарх, о которых мы знаем, уже не будут олигархами», — заявил он.

Ранее депутаты приняли закон о создании реестра олигархов и о лишении их определенных прав. Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал принятие депутатами Рады закона об олигархах, заявил, что это только первых шаг к тому, чтобы от них избавиться и после внесения изменений подписал закон.

Между тем в Евросоюзе и США считают, что данный закон будет использоваться украинской властью для сведения счетов с неугодными бизнесменами, что усилит политическую нестабильность на Украине.

Принятый Радой документ ранее был раскритикован Венецианской комиссией, которая потребовала не голосовать за законопроект до декабря, когда она предоставит свой анализ скандального закона.