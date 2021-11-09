Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк призвал Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины отреагировать на ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии и поручить построить стену на границе Украины и Белоруссии. Об этом он написал 9 ноября в Facebook

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Он призвал Владимира Зеленского на заседании СНБО поставить вопрос об участии представителей Украины в консультациях НАТО и ЕС о координации действий.

«Теперь видно, зачем "стена". Теперь ясно, что там, где нет "стены" с Россией, там и нет [понимания], как защищаться. Нам нужно обеспечить такую же инфраструктуру на границе с Беларусью», — написал Яценюк.

В 2014 году, на посту украинского премьера, Яценюк призвал обустроить оборонительные сооружения по всей длине украинской границы с Россией. Кабмин выделил на постройку «стены Яценюка» более 1,3 миллиарда гривен. По данным Госпогранслужбы Украины на май 2021 года, за 7 лет удалось построить 51,4% запланированных укреплений. Полностью граница не обустроена ни в одной области. Во время реализации проекта правоохранители расследовали масштабные хищения средств, выделенных на строительство.

На границе Белоруссии с Польшей собралось несколько тысяч нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки. Они пытались штурмовать заграждение и прорваться на территорию Польши. Польские пограничники применили слезоточивый газ. Польша стягивает к границе военных. В ЕС обвиняют в ситуации с мигрантами Минск.