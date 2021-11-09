Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко поделилась с подписчиками личным секретом эмоциональной подзарядки. Соответствующий пост она разместила в Instagram 8 ноября

У Верховной Рады появится личный тиктокер © Adrianna Calvo/Pexels

«Звуки музыки — для меня это отдушина! Вы любите петь?» — такой комментарий она добавила к видео.

В ролике ведущая исполнила украиноязычную песню «Без бою» группы «Океан Эльзы».

«Очень люблю эту песню», «Больше песен, больше танцев. Давай дуэт с Киркоровым», «Я думала, что ты уже и забыла украинский язык», — отреагировали подписчики.

Ведущая Регина Тодоренко стала известной благодаря программе «Орел и решка». Она замужем за российским исполнителем Владом Топаловым. Ему запрещен въезд на Украину, поэтому к родне в Одессу она ездит без супруга. У пары есть сын Михаил, он родился летом 2019 года.