Артистка призналась, что ее расслабляет музицирование, поэтому, когда ей нужно прийти в себя, она играет и поет.
«Звуки музыки — для меня это отдушина! Вы любите петь?» — такой комментарий она добавила к видео.
В ролике ведущая исполнила украиноязычную песню «Без бою» группы «Океан Эльзы».
«Очень люблю эту песню», «Больше песен, больше танцев. Давай дуэт с Киркоровым», «Я думала, что ты уже и забыла украинский язык», — отреагировали подписчики.
Ведущая Регина Тодоренко стала известной благодаря программе «Орел и решка». Она замужем за российским исполнителем Владом Топаловым. Ему запрещен въезд на Украину, поэтому к родне в Одессу она ездит без супруга. У пары есть сын Михаил, он родился летом 2019 года.