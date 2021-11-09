Повреждения монумента 8 ноября заметили сотрудники исполкома горсовета Каховки. Вероятно, вандалы действовали ночью.
«Неизвестные частично разобрали тротуарную дорожку, срезали большие куски в районе хвоста коня, перемычку в руках красноармейца, часть основания памятника. Также в нескольких местах монумент продырявили, видно, что там пытались резать болгаркой и что-то отбить», — рассказал Литвиненко.
Он предположил, что «тачанку» изуродовали молодые люди, поскольку на месте валялись пустые бутылки из-под спиртного.
По его мнению, памятник резали для сдачи в металлолом. Местные власти обратились в полицию. Жителей Каховки просят предоставить любую информацию об этом преступлении.
Памятник был установлен на кургане в окрестностях Каховки в 1967 году в честь 50-летия революции 1917 года. Он посвящен боям на Каховском плацдарме в 1920 году.
В 2020 году Институт национальной памяти Украины согласно закону о декоммунизации потребовал от властей Каховки снести советские памятники «Легендарной тачанке» и «Девушка в шинели». Позднее памятник тачанке решили не сносить, а сделать первым экспонатом т.н. Музея монументальной пропаганды.