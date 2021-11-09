В Каховке Херсонской области неизвестные попытались разрушить установленный в честь 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции памятник «Легендарная тачанка». Об этом сообщил директор местного КП «Коммунальное транспортное предприятие» Александр Литвиненко передает местное издание «Типичный Херсон» 9 ноября

«Украина - для украинцев!» Как украинские националисты взрывали памятник Пушкину в Харькове © commons.wikimedia.org, Корольков Дмитрий Юрьевич

«Неизвестные частично разобрали тротуарную дорожку, срезали большие куски в районе хвоста коня, перемычку в руках красноармейца, часть основания памятника. Также в нескольких местах монумент продырявили, видно, что там пытались резать болгаркой и что-то отбить», — рассказал Литвиненко.

Он предположил, что «тачанку» изуродовали молодые люди, поскольку на месте валялись пустые бутылки из-под спиртного.

По его мнению, памятник резали для сдачи в металлолом. Местные власти обратились в полицию. Жителей Каховки просят предоставить любую информацию об этом преступлении.

Памятник был установлен на кургане в окрестностях Каховки в 1967 году в честь 50-летия революции 1917 года. Он посвящен боям на Каховском плацдарме в 1920 году.

В 2020 году Институт национальной памяти Украины согласно закону о декоммунизации потребовал от властей Каховки снести советские памятники «Легендарной тачанке» и «Девушка в шинели». Позднее памятник тачанке решили не сносить, а сделать первым экспонатом т.н. Музея монументальной пропаганды.