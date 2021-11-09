По его словам, Украина не должна ждать, пока те, «кто ходит возлагать цветы к памятникам тиранам и убийцам украинского народа», якобы вернутся в колонну соратников. Он также заявил, что у него «нет оппонентов, а есть откровенные враги Украины».
«Задача украинского государства, равно как и моя, — создавать лучшие условия, чтобы человек мог общаться свободно. А те, кто общается свободно, — имели возможность получать услуги, будь то образовательные, информационные, медицинские, государственные. И именно принцип «ласковой украинизации» лежит в основе закона о языке», — сообщил Кремень.
Омбудсмен считает, что в основе его деятельности якобы лежит принцип «ласковой украинизации», которая коснется тех, кто никогда не разговаривал на украинском языке, но является гражданином Украины.
Ранее Кремень предложил тем, кто недоволен скандальным законом о языке, покинуть Украину. В частности, он предложил уехать из страны знаменитому врачу-педиатру Евгению Комаровскому.