Украинский педиатр и телеведущий Евгений Комаровский предложил сразу несколько вариантов решения языкового конфликта в стране. Их он озвучил в интервью изданию «Гордон» 8 ноября

Самый простой, по мнению медика, вариант решения проблемы — признать государственными сразу 3 языка.

«Я считаю, что в каждом государственном учреждении должны оказывать помощь на русском, украинском и английском. И люди, которые обращаются к государству, могут выбрать любой из этих языков», — заявил врач.

В качестве альтернативного варианта он предложил вообще обойтись без государственного языка, позволив людям говорить так, как они хотят.

В качестве примера подобных решений Комаровский привел США, где нет одного языка и Израиль, где их сразу несколько и инструкции к лекарствам, например, печатают сразу на 4 языках: иврите, английском, арабском и русском.

Комаровский подчеркнул, что Украина — государство светское, поэтому для решения языкового вопроса достаточно и просто не нарушать конституцию, где написано, что «государство гарантирует свободное использование, развитие и поддержку русского языка и других языков национальных меньшинств».

Медик уверен, каждый ребенок в стране должен получить базовые знания украинского, однако и русские школы тоже должны быть. Между тем, в настоящее время права представителей национальных меньшинств явно нарушены, подытожил врач.

«Для чего государство существует? Возможно, у меня "ватные" представления, но кто дал право государству, например, замерять в эфирах частных телеканалов процент использования языков? Чего государство лезет в это? Более того, на нашу с тобой зарплату мы содержим человека, который рассказывает, что если мне что-то не нравится, то я должен уезжать, а он останется», — возмутился Комаровский.

На утоняющий вопрос Гордона, а хочется ли ему уехать, медик ответил, что, возможно и хочется, но всегда хочется возвращаться, потому что это его страна, и когда все жители страны будут связывать свое будущее исключительно с Украиной, языковой вопрос сам собой отпадет.