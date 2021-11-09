Порошенко заявил, что выражает «солидарность и поддержку дружественным Польше и Литве, которые противостоят циничному инспирированному Лукашенко и Путиным миграционному нашествию».
«Призываю международное сообщество активно действовать, чтобы не допустить гуманитарной трагедии и наказать виновных. Наименьшей международной карой стало бы введение адских санкций не только против режима Лукашенко, но и настоящего "кукловода" и врага демократического мира — Путина», — написал Порошенко.
Ранее президент Польши Анджей Дуда провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они обсудили ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии с Польшей. Зеленский проинформировал польского президента о ситуации с безопасностью на границе Украины и Белоруссии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск перестанет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС, потому что «из-за санкций Запада на это нет денег и сил».
На границах Белоруссии с Польшей собралось несколько тысяч беженцев из стран Ближнего Востока и Африки. Они пытались штурмовать заграждение и прорваться на территорию Польши, чтобы затем попасть в Германию. Польские пограничники применили слезоточивый газ. Польша стягивает к границе военных.
В ЕС обвиняют в ситуации с мигрантами Минск. В МВД Белоруссии заявили, что мигранты находятся в Белоруссии легально.