Пятый президент Украины, глава партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко призвал международное сообщество ввести против президента Белоруссии Александра Лукашенко санкции в связи с ситуацией с мигрантами на границе с Белоруссией. Об этом он написал 9 ноября в Telegram

Странный случай во Львове: депутат из партии Порошенко нарисовал портрет Путина © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

«Призываю международное сообщество активно действовать, чтобы не допустить гуманитарной трагедии и наказать виновных. Наименьшей международной карой стало бы введение адских санкций не только против режима Лукашенко, но и настоящего "кукловода" и врага демократического мира — Путина», — написал Порошенко.

Ранее президент Польши Анджей Дуда провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они обсудили ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии с Польшей. Зеленский проинформировал польского президента о ситуации с безопасностью на границе Украины и Белоруссии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск перестанет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС, потому что «из-за санкций Запада на это нет денег и сил».

На границах Белоруссии с Польшей собралось несколько тысяч беженцев из стран Ближнего Востока и Африки. Они пытались штурмовать заграждение и прорваться на территорию Польши, чтобы затем попасть в Германию. Польские пограничники применили слезоточивый газ. Польша стягивает к границе военных.

В ЕС обвиняют в ситуации с мигрантами Минск. В МВД Белоруссии заявили, что мигранты находятся в Белоруссии легально.