Украина установила новый абсолютный антирекорд смертности от коронавируса COVID-19 с начала пандемии, зафиксировав за сутки 833 погибших. Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба Минздрава на своем сайте

В частности, за сутки заболели 18 988 новых людей, скончались 833 человека. В больницы госпитализировали 2 967 человек. Наибольшее число подтвержденных новых случаев зарегистрировали в Киеве (1204), Одесской (1516), Львовской (1352), Днепропетровской (2042) и Харьковской (1314) областях.

Из-за чего на самом деле был митинг в Киеве. Врет ли украинская статистика о коронавирусе © коллаж Украина.Ру

Ранее украинский политолог Михаил Погребинский заявил, что у него есть данные, согласно которым статистика летальности на Украине от коронавируса намного выше, чем публикуют официальные органы, поскольку записывается только часть смертей.

Согласно данным опроса, который провел Детский фонд ООН в Украине (ЮНИСЕФ), украинцы не хотят вакцинироваться от коронавируса из-за недооценки рисков, недостаточной информационной кампании и нежелания повторной вакцинации, если в этом будет необходимость.