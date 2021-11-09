В Верховной Раде Украины объявили о том, что планируют нанять диджитал-директора, который будет демонстрировать работу парламента в TikTok. Об открытии такой вакансии 9 ноября сообщил Telegram-канал «Украина в шоке»

Лучше прогулять, чем получить два: Зеленский отказался писать национальный диктант © Twitter, Владимир Зеленский

«Наконец-то!», «Лучше бы что-то полезное для страны сделали на эти деньги!», «Ну действительно денег же в стране много, почему бы и нет», «Песцы головного мозга. Верховная рада-95», — отреагировали подписчики канала.

Ранее в Киевском национальном университете культуры и искусства сообщили об открытии «первого в мире» факультета TikTok. Это решение объявил певец и экс-ректор вуза Михаил Поплавский. По его словам, студенты этого инновационного факультета будут учиться продвигать аккаунты в социальных сетях.