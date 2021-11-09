Кроме того, в парламенте намерены проводить экскурсии для популярных тиктокеров, чтобы они «рекламировали» Раду в социальных сетях.
«Наконец-то!», «Лучше бы что-то полезное для страны сделали на эти деньги!», «Ну действительно денег же в стране много, почему бы и нет», «Песцы головного мозга. Верховная рада-95», — отреагировали подписчики канала.
Ранее в Киевском национальном университете культуры и искусства сообщили об открытии «первого в мире» факультета TikTok. Это решение объявил певец и экс-ректор вуза Михаил Поплавский. По его словам, студенты этого инновационного факультета будут учиться продвигать аккаунты в социальных сетях.