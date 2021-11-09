В статье Лавров отметил, что за 29 лет с момента установления дипломатических отношений Россия и Казахстан выстроили уникальное партнерство в разных сферах — экономике, науке, культуре, правовой сфере, охране природы, транзитной и пограничной политике и т.д.
Глава МИД подчеркнул, что российско-казахстанская «связка» играет незаменимую роль ключевого элемента евразийского интеграционного процесса.
«К сожалению, в последнее время мы стали свидетелями ряда резонансных проявлений ксенофобии в отношении русскоязычных граждан Казахстана. Отдельные случаи во многом являются продуктом применения извне специальных информационных методик, направленных на культивирование местечкового национализма и дискредитацию сотрудничества с Россией», — отметил Лавров.
При этом, по словам Лаврова, уровень двусторонних отношений с Нур-Султаном позволяет по каждому тревожному случаю оперативно принимать совместные меры — по линии МИД, органов правопорядка и юстиции, а также администраций президентов.
Ранее в Казахстане националисты публиковали видеозаписи так называемых языковых рейдов. Активисты проверяли знание государственного языка в организациях обслуживания и заставляли извиняться русскоязычных граждан на камеру.
Организатор казахских «языковых патрулей» и националистических акций Куат Ахметов сбежал в Грузию, опасаясь ареста по статье о разжигании межнациональной розни.