Проявления ксенофобии в отношении русскоязычных граждан Казахстана вызваны желанием внешних сил дискредитировать сотрудничество Казахстана и России. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров написал в статье, опубликованной 8 ноября в «Российской газете»

Анатомия русофобии. Как начались и почему не заканчиваются «языковые патрули» в Казахстане © РИА Новости, Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Глава МИД подчеркнул, что российско-казахстанская «связка» играет незаменимую роль ключевого элемента евразийского интеграционного процесса.

«К сожалению, в последнее время мы стали свидетелями ряда резонансных проявлений ксенофобии в отношении русскоязычных граждан Казахстана. Отдельные случаи во многом являются продуктом применения извне специальных информационных методик, направленных на культивирование местечкового национализма и дискредитацию сотрудничества с Россией», — отметил Лавров.

При этом, по словам Лаврова, уровень двусторонних отношений с Нур-Султаном позволяет по каждому тревожному случаю оперативно принимать совместные меры — по линии МИД, органов правопорядка и юстиции, а также администраций президентов.

Ранее в Казахстане националисты публиковали видеозаписи так называемых языковых рейдов. Активисты проверяли знание государственного языка в организациях обслуживания и заставляли извиняться русскоязычных граждан на камеру.

Организатор казахских «языковых патрулей» и националистических акций Куат Ахметов сбежал в Грузию, опасаясь ареста по статье о разжигании межнациональной розни.