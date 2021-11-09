Всего СБУ приобрела 30 футболок по 480 гривен (1,3 тыс. рублей) каждая, 10 шерстяных платков по 560 гривен (1,5 тыс. рублей) и 10 шелковых платков с петриковской росписью по 2,9 тыс. гривен (почти 8 тыс. рублей).
Петриковская роспись — украинская декоративно-орнаментальная народная живопись, изобилующая изображением жар-птиц, которая сформировалась в Днепропетровской области в поселке Петриковка.
Приобретены все эти товары были у физического лица — местной предпринимательницы Алины Гурей. Для каких именно нужд ведомству понадобились авторские наряды, в СБУ не сообщили.
Украинские СМИ сообщают, что Служба безопасности страны планирует в ближайшее время купить еще 2 профессиональных машинки для стрижки волос немецкой фирмы MOSER и 10 подарочных наборов стаканов для виски с эмблемой СБУ. На последние, например, запланировано 50 тысяч гривен (136 тысяч рублей).