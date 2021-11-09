Служба безопасности Украины (СБУ) провела тендер на закупку футболок с вышивкой, шелковых платков с росписью и шерстяных платков с орнаментом за 49 тысяч гривен или 134 тысячи рублей. Об этом 8 ноября сообщили «Украинские новости» со ссылкой на систему публичных закупок ProZorro

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Петриковская роспись — украинская декоративно-орнаментальная народная живопись, изобилующая изображением жар-птиц, которая сформировалась в Днепропетровской области в поселке Петриковка.

Приобретены все эти товары были у физического лица — местной предпринимательницы Алины Гурей. Для каких именно нужд ведомству понадобились авторские наряды, в СБУ не сообщили.

Украинские СМИ сообщают, что Служба безопасности страны планирует в ближайшее время купить еще 2 профессиональных машинки для стрижки волос немецкой фирмы MOSER и 10 подарочных наборов стаканов для виски с эмблемой СБУ. На последние, например, запланировано 50 тысяч гривен (136 тысяч рублей).