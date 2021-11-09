Экс-председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков ответил на вопрос журналистов, какой совет он дал бы сегодня президенту Владимиру Зеленскому, когда депутаты из его партии «Слуга народа» переходят на сторону бывшего спикера. Об этом Разумков сказал 8 ноября в эфире телеканала «Украина 24»

Лучше прогулять, чем получить два: Зеленский отказался писать национальный диктант © Twitter, Владимир Зеленский

«Я за мандат бороться буду, потому что я не хочу жить в государстве, в котором царит несправедливость, неуважение к закону, отсутствие верховенства права, так же как и демократия. Поэтому "думайте"», — сказал Разумков, обращаясь к Зеленскому.

«Думайте» — это отсылка к обращению самого Зеленского, которое в период своей предвыборной компании он адресовал к президенту Петру Порошенко.

Ранее Разумков объявил о создании своего межфракционного объединения в Раде «Разумная политика», куда войдут 25 человек. В частности, в список попали депутаты из фракции «Слуга народа» Нелли Яковлева, Василий Мокан и Олег Воронько, внефракционный депутат Людмила Буймистер, которую недавно исключили из «Слуги» и член фракции «Батькивщина» Андрей Николаенко.