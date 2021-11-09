Разумков заявил, что его попытаются лишить депутатского мандата, однако сдаваться он не намерен.
«Я за мандат бороться буду, потому что я не хочу жить в государстве, в котором царит несправедливость, неуважение к закону, отсутствие верховенства права, так же как и демократия. Поэтому "думайте"», — сказал Разумков, обращаясь к Зеленскому.
«Думайте» — это отсылка к обращению самого Зеленского, которое в период своей предвыборной компании он адресовал к президенту Петру Порошенко.
Ранее Разумков объявил о создании своего межфракционного объединения в Раде «Разумная политика», куда войдут 25 человек. В частности, в список попали депутаты из фракции «Слуга народа» Нелли Яковлева, Василий Мокан и Олег Воронько, внефракционный депутат Людмила Буймистер, которую недавно исключили из «Слуги» и член фракции «Батькивщина» Андрей Николаенко.