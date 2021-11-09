Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что после приезда в больницу Глданской тюрьмы его избили. Письмо зачитал его адвокат Ника Гварамия на брифинге, передают «Известия» 9 ноября

«Как можно скорее»: Украинские депутаты попросили Грузию вернуть Саакашвили © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Сотрудники [тюремной больницы] стали вытаскивать меня из машины. После моего отказа они силой вытолкнули меня, на фоне криков и ругани преступников потащили и несколько раз ударили по шее. Меня тащили за волосы, и, конечно же, в это время я оказал им сопротивление», — сообщил Саакашвили.

Он добавил, что продолжает голодовку, отказывается от помощи тюремных медиков и требует встречи со своим личным врачом.

Ранее в Тбилиси начался митинг оппозиционной партии «Единое национальное движение» в поддержку Саакашвили. Участники потребовали перевести его в обычную клинику. Перед началом митинга экс-президента перевезли в тюремную больницу.