Команда по киберспорту NAVI с украинцами в составе выиграла турнир по игре CS:GO и получила поздравления от президента Украины Владимира Зеленского. Соответствующий пост он разместил в Instagram 8 ноября

Турнир по игре CS:GO в Стокгольме команда киберспортсменов, состоящая из россиян и украинцев, выиграла в воскресенье, 7 ноября. Она взяла титул PGL Major Stockholm 2021 и денежный приз в размере 1 миллиона долларов.

«Вчера украинский киберспортивный клуб @natus_vincere_official одержал выдающуюся победу в Стокгольме. Впервые в своей истории NAVI выиграли Major-турнир по Counter-Strike: Global Offensive, став лучшей командой среди 24 сильнейших участников со всего мира. Заслуженная победа!» — написал Зеленский.

«Киберспорт существенно отличается от привычных для многих видов спорта. В нем свои правила, совсем другая картинка. Но у них гораздо больше общего, чем кажется на первый взгляд. Успех или поражение дарят такие же эмоции, мастерство спортсмена также заметно даже невооруженным глазом, а победа соотечественников вызывает такую ​​же гордость», — добавил он.

О том, что в составе команды чемпионами также стали несколько россиян, украинский президент упоминать не стал.