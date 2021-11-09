Турнир по игре CS:GO в Стокгольме команда киберспортсменов, состоящая из россиян и украинцев, выиграла в воскресенье, 7 ноября. Она взяла титул PGL Major Stockholm 2021 и денежный приз в размере 1 миллиона долларов.
«Вчера украинский киберспортивный клуб @natus_vincere_official одержал выдающуюся победу в Стокгольме. Впервые в своей истории NAVI выиграли Major-турнир по Counter-Strike: Global Offensive, став лучшей командой среди 24 сильнейших участников со всего мира. Заслуженная победа!» — написал Зеленский.
«Киберспорт существенно отличается от привычных для многих видов спорта. В нем свои правила, совсем другая картинка. Но у них гораздо больше общего, чем кажется на первый взгляд. Успех или поражение дарят такие же эмоции, мастерство спортсмена также заметно даже невооруженным глазом, а победа соотечественников вызывает такую же гордость», — добавил он.
О том, что в составе команды чемпионами также стали несколько россиян, украинский президент упоминать не стал.
Теме спорта глава украинского государства уделяет много времени, отмечая заслуги многих спортсменов страны. Ведет активный образ жизни и сам Зеленский, однако даже снимки из тренажерного зала порой становятся предметом для критики. В частности, накануне бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омельян обвинил Зеленского в том, что тот расслабляется в зале, пока в стране люди умирают от кронавируса.