Американские связи экс-министра внутренних дел Украины Арсена Авакова ослабевают и не позволят продвинуть его на первые оппозиционные позиции на родине. Такое мнение выразил на днях политический эксперт Руслан Бортник в эфире телеканала «НАШ»

«Аваков интересная фигура не электорально, а системно. Он может стать новым Александром Турчиновым в нашей системе оппозиционных политических сил… Надо понимать, что Аваков не будет "хедлайнером". Он не будет первым. Он формально будет вторым… Американские связи Авакова ослабевают. Те люди, с которыми он коммуницировал в посольстве и госдепе, они в основном оставили свои должности», — заявил он.

Аваков прокомментировал свою отставку © kmu.gov.ua / kmu.gov.ua / Перейти в фотобанк Владимира Зеленского и президента лично и дал понять, что «возвращается в большую политику».

Ранее Бортник отметил, что Аваков пригласил к сотрудничеству тех людей, с которыми можно собрать поддержку бизнес элит и Запада и тех политиков, с кем ему «удобно» работать.

Кроме того он отметил, что Аваков не претендует на лидерство, но может быть неким пунктом сбора всех оппозиционных политиков, поскольку из оппозиции к президенту Владимиру Зеленскому в настоящее время является самым системным политиком.