«Аваков интересная фигура не электорально, а системно. Он может стать новым Александром Турчиновым в нашей системе оппозиционных политических сил… Надо понимать, что Аваков не будет "хедлайнером". Он не будет первым. Он формально будет вторым… Американские связи Авакова ослабевают. Те люди, с которыми он коммуницировал в посольстве и госдепе, они в основном оставили свои должности», — заявил он.
На прошлой неделе после длительного медийного «затишья» Аваков дал первое интервью после отставки. Он подверг жесткой критике работу команды Владимира Зеленского и президента лично и дал понять, что «возвращается в большую политику».
Ранее Бортник отметил, что Аваков пригласил к сотрудничеству тех людей, с которыми можно собрать поддержку бизнес элит и Запада и тех политиков, с кем ему «удобно» работать.
Кроме того он отметил, что Аваков не претендует на лидерство, но может быть неким пунктом сбора всех оппозиционных политиков, поскольку из оппозиции к президенту Владимиру Зеленскому в настоящее время является самым системным политиком.