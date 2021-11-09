Глава МИД Украины заявил, что Россия «продолжает провоцировать и вести себя агрессивно» по отношению к Украине.
«При этих условиях чрезвычайно важным является четкий сигнал, который мы на этой неделе отправим Москве: Украина и США едины в противодействии агрессивным действиям России. У нас есть мощные союзники и партнеры, которые готовы в случае расширения российской агрессии заставить Кремль заплатить высокую цену», — пообещал Кулеба.
На 10 ноября в Вашингтоне назначено заседание двусторонней комиссии Украины и США, в ходе которой будет подписана новая хартия стратегического партнерства.
Кулеба анонсировал, что Киев ожидает от США усиления сотрудничества в сфере безопасности и больше поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины.
В январе 2015 года Верховная Рада приняла заявление, в котором РФ называется «страной-агрессором». Киев обвиняет Москву в конфликте в Донбассе после госпереворота 2014 года. В России отмечают, что конфликт внутриукраинский и Москва не является его стороной.