На этой неделе Киев и Вашингтон пошлют Москве «четкий сигнал» о недопустимости «расширения агрессии». Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «Украина» 8 ноября

Киев и Вашингтон подпишут новую стратегию партнерства © Дмитрий Кулеба/Фейсбук

«При этих условиях чрезвычайно важным является четкий сигнал, который мы на этой неделе отправим Москве: Украина и США едины в противодействии агрессивным действиям России. У нас есть мощные союзники и партнеры, которые готовы в случае расширения российской агрессии заставить Кремль заплатить высокую цену», — пообещал Кулеба.

На 10 ноября в Вашингтоне назначено заседание двусторонней комиссии Украины и США, в ходе которой будет подписана новая хартия стратегического партнерства.

Кулеба анонсировал, что Киев ожидает от США усиления сотрудничества в сфере безопасности и больше поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины.

В январе 2015 года Верховная Рада приняла заявление, в котором РФ называется «страной-агрессором». Киев обвиняет Москву в конфликте в Донбассе после госпереворота 2014 года. В России отмечают, что конфликт внутриукраинский и Москва не является его стороной.