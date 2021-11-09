Согласно сообщению на сайте 5 канала, владельцами холдинга «Свободные медиа» являются медийщики, журналисты, общественные деятели и депутаты, которые были журналистами. Холдинг приобрел 100% корпоративных прав в телеканалах «Прямой» и «5 канал».
«На днях из-за атаки на свободу слова, которая является настоящей мишенью закона об олигархах, я вынужден был принять решение о продаже акций обоих до недавнего времени своих каналов журналистам: нынешним и бывшим, работавшим на "Прямом". И, конечно, на "5 канал", который боролся с цензурой еще во времена оранжевой революции и революции достоинства», — заявил Порошенко.
При этом часть акций передана в управление коллективу каналов.
В соглашении оговаривается, что Порошенко не сможет повлиять на редакционную политику каналов, а также не сможет контролировать «Свободные медиа».
Ранее украинский президент Владимир Зеленский подписал закон об олигархах. Согласно закону Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) будет принимать решение о признании человека олигархом и вести реестр. Закон определяет критерии признания олигархом и запрещает тем гражданам Украины, кого СНБО признает таковыми, финансировать политические партии и владеть СМИ.
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