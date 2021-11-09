Экс-президент Украины, глава партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко сообщил 8 ноября в Facebook о продаже акций своих телеканалов «Прямой» и «5 канал» медиахолдингу «Свободные медиа»

«Порошенко сокращает отрыв». Соцсети о том, почему Зеленский стал чемпионом антирейтинга © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«На днях из-за атаки на свободу слова, которая является настоящей мишенью закона об олигархах, я вынужден был принять решение о продаже акций обоих до недавнего времени своих каналов журналистам: нынешним и бывшим, работавшим на "Прямом". И, конечно, на "5 канал", который боролся с цензурой еще во времена оранжевой революции и революции достоинства», — заявил Порошенко.

При этом часть акций передана в управление коллективу каналов.

В соглашении оговаривается, что Порошенко не сможет повлиять на редакционную политику каналов, а также не сможет контролировать «Свободные медиа».

Ранее украинский президент Владимир Зеленский подписал закон об олигархах. Согласно закону Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) будет принимать решение о признании человека олигархом и вести реестр. Закон определяет критерии признания олигархом и запрещает тем гражданам Украины, кого СНБО признает таковыми, финансировать политические партии и владеть СМИ.