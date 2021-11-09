Непрогнозируемая и фриковая внешняя и внутренняя политика и коррумпированность власти грозят Украине потерей новых территорий. Об этом написал украинский политолог Андрей Головачев в издании «Главред» 7 ноября

Ищенко рассказал, какие страны, не граничащие с Украиной, могут претендовать на ее территории © РИА Новости, Нина Зотина

Он предостерег власти Украины от продолжения хаотичной политики, поскольку в таком случае США могут отказаться «сдерживать Москву».

«Наиболее вероятный сценарий — это продолжение уменьшения суверенной территории Украины, когда Россия признает ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей, т.е. неподконтрольные Киеву территории Донбасса. — Ред.)», — написал Головачев.

Тогда, по его мнению, ЛНР и ДНР станут претендовать на всю территорию Луганской и Донецкой областей.

Политолог считает, что среднесрочная (10-15 лет) перспектива Украины — «перманентная война с Россией», экономическая деградация, стремительное сокращение населения, превращения в серую зону и, возможно, дальнейшее сокращение суверенной территории.

Он отметил, что такой сценарий еще не самый плохой, «все может быть значительно хуже».

Украина начала военную операцию в Донбассе после госпереворота в 2014 году. Власти РФ подчеркивают, что Россия не является стороной конфликта. Однако замглавы администрации президента Дмитрий Козак отметил, что Москва не останется в стороне, если ситуация в Донбассе начнет приобретать признаки геноцида.