Головачев указал, что США признали, что современный мир стал триполярным с центрами силы в США, России и Китае, а будущее ЕС — «неизбежный распад». По его словам, Европа занималась Украиной, когда она была основным транспортером российского газа, но через 1-1,5 года Киев рискует получить «холодный душ».
Он предостерег власти Украины от продолжения хаотичной политики, поскольку в таком случае США могут отказаться «сдерживать Москву».
«Наиболее вероятный сценарий — это продолжение уменьшения суверенной территории Украины, когда Россия признает ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей, т.е. неподконтрольные Киеву территории Донбасса. — Ред.)», — написал Головачев.
Тогда, по его мнению, ЛНР и ДНР станут претендовать на всю территорию Луганской и Донецкой областей.
Политолог считает, что среднесрочная (10-15 лет) перспектива Украины — «перманентная война с Россией», экономическая деградация, стремительное сокращение населения, превращения в серую зону и, возможно, дальнейшее сокращение суверенной территории.
Он отметил, что такой сценарий еще не самый плохой, «все может быть значительно хуже».
Украина начала военную операцию в Донбассе после госпереворота в 2014 году. Власти РФ подчеркивают, что Россия не является стороной конфликта. Однако замглавы администрации президента Дмитрий Козак отметил, что Москва не останется в стороне, если ситуация в Донбассе начнет приобретать признаки геноцида.