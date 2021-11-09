По словам эксперта, на Украине крупнейшие в Европе газохранилища, а у «Северного потока – 2» таких нет. Поэтому, заявил он, ГТС Украины сохранит свою значимость на рынке энергоресурсов как балансир.
«Реагировать на спрос гибко может только украинская газотранспортная система. Поэтому Украина может использовать ГТС как балансирующую систему вспомогательных услуг. А такие услуги гораздо дороже обычных», — сказал Омельченко.
Омельченко отметил, что даже после запуска «Северного потока-2» на полную мощность транзит газа по ГТС сохранится на уровне около 30 миллиардов кубометров. Кроме того, у Украины есть огромный потенциал в сфере энергосбережения и энергоэффективности, добавил он.
Газопровод «Северный поток-2» готов к запуску, проект находится на стадии сертификации.
Согласно контракту с Газпромом о транзите газа через Украину, Киеву гарантирована оплата прокачки по ГТС 40 млрд кубометров газа по принципу «качай или плати» до 2024 года.