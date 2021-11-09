Газотранспортная система (ГТС) Украины сохранит свою значимость и после запуска «Северного потока – 2». Об этом сказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в эфире телеканала «Украина 24»

«Северный поток-2»: Самый худший кошмар украинской власти становится реальностью © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

«Реагировать на спрос гибко может только украинская газотранспортная система. Поэтому Украина может использовать ГТС как балансирующую систему вспомогательных услуг. А такие услуги гораздо дороже обычных», — сказал Омельченко.

Омельченко отметил, что даже после запуска «Северного потока-2» на полную мощность транзит газа по ГТС сохранится на уровне около 30 миллиардов кубометров. Кроме того, у Украины есть огромный потенциал в сфере энергосбережения и энергоэффективности, добавил он.

Газопровод «Северный поток-2» готов к запуску, проект находится на стадии сертификации.

Согласно контракту с Газпромом о транзите газа через Украину, Киеву гарантирована оплата прокачки по ГТС 40 млрд кубометров газа по принципу «качай или плати» до 2024 года.