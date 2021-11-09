Польско-немецкие отношения довольно сложны, но, несмотря на все проблемы угрозы, серьезного конфликта не существует, так как Варшава и Берлин связаны невероятно сильными экономическими узлами. Об этом рассказал польский журналист Томаш Мацейчук в интервью изданию Украина.ру

Томаш Мацейчук: поляки борются с новым Рейхом — Брюсселем и немецкими леволибералами © из личного архива Томаша Мацейчука Матеуш Моравецкий пообещал защищать позицию Варшавы в том случае, если Брюссель начнет «третью мировую войну», лишив страну обещанных финансовых средств.

Эксперт отметил, что немецкий импорт из Польши составляет 65 миллиардов долларов в год, в то время как немецкий импорт из России составляет всего 25 миллиардов, а экспорт Германии в Польшу почти в два с половиной раза больше экспорта в Россию.

«Отвечая на вопрос, почему польская политическая элита не доверяет Германии, надо понять, что при всех прекрасных фразах про права человека, демократию, добро, любовь и справедливость немецкие политики не просят прощения у поляков за то, что происходило во время Второй мировой войны. И не собираются платить за полностью уничтоженную страну и чуть ли не полностью уничтоженную нацию. С другой стороны, те самые немецкие политики просят прощения у евреев и платят Израилю в рамках извинений. Это не вызывает доверия. Это показывает политику двойных стандартов», — пояснил Мацейчук.

Что же касается сегодняшнего конфликта между Польшей и Евросоюзом, то это борьба за то, какой будет Европа — Европой независимых государств или новым супергосударством, похожим на США, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.