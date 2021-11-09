Недавно Конституционный суд Польши подтвердил превосходство конституции республики над законодательством Европейского союза на фоне сразу нескольких вердиктов Суда ЕС, осудившего действия польских властей. Кризис верховенства права поставил под угрозу выделение Варшаве финансирования ЕС. Премьер-министр Матеуш Моравецкий пообещал защищать позицию Варшавы в том случае, если Брюссель начнет «третью мировую войну», лишив страну обещанных финансовых средств.
Эксперт отметил, что немецкий импорт из Польши составляет 65 миллиардов долларов в год, в то время как немецкий импорт из России составляет всего 25 миллиардов, а экспорт Германии в Польшу почти в два с половиной раза больше экспорта в Россию.
«Отвечая на вопрос, почему польская политическая элита не доверяет Германии, надо понять, что при всех прекрасных фразах про права человека, демократию, добро, любовь и справедливость немецкие политики не просят прощения у поляков за то, что происходило во время Второй мировой войны. И не собираются платить за полностью уничтоженную страну и чуть ли не полностью уничтоженную нацию. С другой стороны, те самые немецкие политики просят прощения у евреев и платят Израилю в рамках извинений. Это не вызывает доверия. Это показывает политику двойных стандартов», — пояснил Мацейчук.
Что же касается сегодняшнего конфликта между Польшей и Евросоюзом, то это борьба за то, какой будет Европа — Европой независимых государств или новым супергосударством, похожим на США, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.