Евросоюзу нужна Польша, а Польше нужен Евросоюз, поэтому в конфликте между ними будет заключено перемирие в виде польских уступок за сотни миллиардов евро дотаций. Но это не решит конфликт между двумя совершенно исключающимися идеями на будущее ЕС. Об этом рассказал польский журналист Томаш Мацейчук в интервью изданию Украина.ру

Томаш Мацейчук: поляки борются с новым Рейхом — Брюсселем и немецкими леволибералами © из личного архива Томаша Мацейчука

Это борьба за то, какой будет Европа — Европой независимых государств или новым супергосударством, похожим на США, считает эксперт.

«Перемирие между Брюсселем (говорят Брюссель, подразумевается Берлин) и Варшавой будет периодом, в котором леволибералы будут надеяться на падение правительств Моравецкого и Орбана, а правые поляки и венгры будут надеяться на правое возрождение в Европе и падение леволиберальных правительств в Германии, Франции, Нидерландах, Бельгии и в других странах ЕС», — считает Мацейчук.

Польско-немецкие отношения довольно сложны, но, несмотря на все проблемы угрозы, серьезного конфликта не существует, поскольку Польша и Германия связаны невероятно сильными экономическими узлами, заключил собеседник издания.

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