Недавно Конституционный суд Польши подтвердил превосходство конституции республики над законодательством Европейского союза на фоне сразу нескольких вердиктов Суда ЕС, осудившего действия польских властей. Кризис верховенства права поставил под угрозу выделение Варшаве финансирования ЕС. Премьер-министр Матеуш Моравецкий пообещал защищать позицию Варшавы в том случае, если Брюссель начнет «третью мировую войну», лишив страну обещанных финансовых средств.
Это борьба за то, какой будет Европа — Европой независимых государств или новым супергосударством, похожим на США, считает эксперт.
«Перемирие между Брюсселем (говорят Брюссель, подразумевается Берлин) и Варшавой будет периодом, в котором леволибералы будут надеяться на падение правительств Моравецкого и Орбана, а правые поляки и венгры будут надеяться на правое возрождение в Европе и падение леволиберальных правительств в Германии, Франции, Нидерландах, Бельгии и в других странах ЕС», — считает Мацейчук.
Польско-немецкие отношения довольно сложны, но, несмотря на все проблемы угрозы, серьезного конфликта не существует, поскольку Польша и Германия связаны невероятно сильными экономическими узлами, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.