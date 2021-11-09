Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется просить разрешения на получение угля в Донбассе, чтобы страна зимой не замерзла. Об этом на днях в эфире телеканала UkrLive заявил украинский политолог Михаил Погребинский

«То, что нет угля и теперь люди, которые в этом понимают, я не эксперт в этом, они говорят, что исправить ситуацию с углем уже невозможно. Это значит, что если вы не возьмете и не договоритесь, чтобы тут рядом получать из Донбасса уголь, то у вас не хватит, у вас не будет. Поэтому у вас одна надежда, чтобы Россия спасла. Мы прекрасно понимаем, в каком положении окажется [Владимир] Зеленский, если ему придется просить у России, и он уже вроде нарисовал, что уже должны получить», — заявил Погребинский.

Украина получит уголь от Польши, США и ЮАР - Минэнерго © РИА Новости, Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что Украина заключила контракты на поставки угля из Польши, США и ЮАР. Кроме того, в ноябре на шахтах Украины планируют добыть 1,5 млн тонн угля.

Из-за энергетического кризиса в Европе на Украине возникли проблемы с отоплением. Многие бюджетные организации в регионах не могут платить по счетам. При этом премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что Украина полностью готова к отопительному сезону.