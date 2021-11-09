Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в своем представлении находится на войне против нового Рейха и против новых уберменшен, поэтому он не боится выступать с резкой критикой в адрес Евросоюза. Об этом рассказал польский журналист Томаш Мацейчук в интервью изданию Украина.ру

Томаш Мацейчук: поляки борются с новым Рейхом — Брюсселем и немецкими леволибералами © из личного архива Томаша Мацейчука

Новые уберменшен, сверхчеловеки — это немецкие и европейские леволибералы, которые поверили в то, что нашли окончательное решение всех человеческих проблем, нашли путь к правде, справедливости и к раю на земле, а кто не согласен с ними, тот автоматически становится изгоем и врагом, пояснил эксперт.

«Новый Рейх — это обетованная земля немецких леволибералов, это Соединенные Штаты Европы со столицей в Брюсселе, но с политическим центром силы в Берлине, с европейской армией, но в первую очередь защищающей интересы немецких бюргеров. Моравецкий, публично выступая против однополых браков, трансгендеров, политики открытых дверей для мусульманских мигрантов, против абортов, а также выступая за сохранение христианского и национального государства Польша, отверг «святые» европейские ценности, которые являются основой леволиберального проекта новой европейской сверхдержавы», — указал Мацейчук.

Евросоюзу нужна Польша, а Польше нужен Евросоюз, поэтому компромисс будет найден, или, возможно, лучше сказать — будет заключено перемирие в виде польских уступок за сотни миллиардов евро дотаций, но это не решит конфликт между двумя совершенно исключающимися идеями на будущее Евросоюза, заключил собеседник издания.

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