Недавно Конституционный суд Польши подтвердил превосходство конституции республики над законодательством Европейского союза на фоне сразу нескольких вердиктов Суда ЕС, осудившего действия польских властей. Кризис верховенства права поставил под угрозу выделение Варшаве финансирования ЕС. Моравецкий пообещал защищать позицию Варшавы в том случае, если Брюссель начнет «третью мировую войну», лишив страну обещанных финансовых средств.
Новые уберменшен, сверхчеловеки — это немецкие и европейские леволибералы, которые поверили в то, что нашли окончательное решение всех человеческих проблем, нашли путь к правде, справедливости и к раю на земле, а кто не согласен с ними, тот автоматически становится изгоем и врагом, пояснил эксперт.
«Новый Рейх — это обетованная земля немецких леволибералов, это Соединенные Штаты Европы со столицей в Брюсселе, но с политическим центром силы в Берлине, с европейской армией, но в первую очередь защищающей интересы немецких бюргеров. Моравецкий, публично выступая против однополых браков, трансгендеров, политики открытых дверей для мусульманских мигрантов, против абортов, а также выступая за сохранение христианского и национального государства Польша, отверг «святые» европейские ценности, которые являются основой леволиберального проекта новой европейской сверхдержавы», — указал Мацейчук.
Евросоюзу нужна Польша, а Польше нужен Евросоюз, поэтому компромисс будет найден, или, возможно, лучше сказать — будет заключено перемирие в виде польских уступок за сотни миллиардов евро дотаций, но это не решит конфликт между двумя совершенно исключающимися идеями на будущее Евросоюза, заключил собеседник издания.
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