Сегодня не может не волновать новая волна неприятия России и провокаций в адрес Москвы, которая прокатилась по Германии. Об этом рассказал немецкий политолог Александр Рар в интервью изданию Украина.ру

Александр Рар: кто он © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк Аннегрет Крамп-Карренбауэр постоянно обвиняет Россию в том, что та хочет напасть на Прибалтику и Украину, и что нужно укреплять НАТО. То же самое делает и Анналена Бербок, которая может стать будущим министром иностранных дел Германии от «зеленых».

Причем Бербок говорит, что нужно запретить «Северный поток — 2», нужно вести с Россией жесткий диалог, ставить Россию на место и отойти от мягкотелости Ангелы Меркель, негодует эксперт.

«Это очень влиятельные политики, это первое. А во-вторых, вся немецкая пресса поддерживает этих политиков, и говорит: да, с Россией нужно говорить только жестким языком. Я хватаюсь за голову. Это просто непонимание позиций России, это преуменьшение роли России в Европе. Немцы не понимают, что невозможно провоцировать такую страну, как Россия. С ней нужно договариваться. У России свои интересы есть, их нужно изучать и понимать, а не просто стоять на позиции: немцы требуют, а Россия должна подчиняться», — подчеркнул Рар.

Если так все будет и дальше продолжаться, то мы придем к ситуации еще хуже той, что была во время Холодной войны, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.