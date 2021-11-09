«Куда бы вы сейчас не пошли, вы почти исключительно увидите китайскую продукцию. Притом, что она часто производится под брендами европейских и американских марок… Ключевой пункт — в перераспределении ресурсов. Китай всегда считался с многочисленным и бедным населением. Но если вы берите статистику сейчас, то средняя зарплата в Китае, она в районе тысячи долларов в месяц в пересчете. И это в два раза больше, чем средняя зарплата в Украине», — сказал он.
По словам Суслова, китайцы перестали быть бедными и своими нарастающими темпами увеличивают объемы потребления.
Согласно проекту госбюджета Украины на 2022 год, реальные зарплаты и пенсии украинцев резко снизятся, пенсионерам грозит жизнь за чертой бедности. В 2022 году дефицит Пенсионного фонда Украины составит рекордные 200,6 млрд грн (около 500 млрд рублей).