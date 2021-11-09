Украина будет ориентироваться на рынок Китая, а не Запада, в первую очередь, поскольку Поднебесная является основным партнером. Об этом экономический эксперт Виктор Суслов заявил на днях в эфире UkrLive

Украина будет с новыми дорогами, но без пенсионеров - Комаровский © скриншот с видео "Dumskaya TV" / скриншот с видео "Dumskaya TV" / Перейти в фотобанк

По словам Суслова, китайцы перестали быть бедными и своими нарастающими темпами увеличивают объемы потребления.

Согласно проекту госбюджета Украины на 2022 год, реальные зарплаты и пенсии украинцев резко снизятся, пенсионерам грозит жизнь за чертой бедности. В 2022 году дефицит Пенсионного фонда Украины составит рекордные 200,6 млрд грн (около 500 млрд рублей).