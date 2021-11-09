Украина может избежать веерных отключений только в случае импорта электроэнергии из России, поскольку белорусские мощности обеспечить украинский дефицит не смогут. Об этом на днях в эфире телеканала UkrLive заявил украинский политолог Михаил Погребинский

«Я сегодня посмотрел табличку по прогнозу получения импорта электроэнергии. Я не знаю, на каком основании, но «Укрэнерго» такие замечательные прогнозы дает, что у нас все должно быть… Но насколько я понимаю, все-таки я бывший физик, то, что нам пообещал Александр Лукашенко, это мизер. Это не решает нашей проблемы…. То, что прописано в нашем прогнозе, то, что они ожидают по импорту, это можно получить только из России», — заявил Погребинский.

Украина попала в энергетическую блокаду

Белоруссия возобновила поставки электроэнергии на Украину 6 ноября. В соответствии с подписанным контрактом, поставки будут осуществляться в течение ноября.

Ранее «Укрэнерго» провела аукционы на импорт электроэнергии в ноябре 2021 года по резервной процедуре, когда предложения потенциальных покупателей предоставлялись в бумажном виде. Электронные аукционы были отменены по решению суда.

До конца октября на Украине действовал запрет на импорт электроэнергии из Белоруссии и России.