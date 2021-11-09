По мнению Родионова, Владимир Зеленский сейчас является политическим банкротом, как ранее Петр Порошенко.
Эксперт заявил, что украинский электорат проголосует за любого кандидата, кроме Зеленского, Порошенко и Юлии Тимошенко, особенно если он пойдет на выборы с программой «Я выполню все то, что обещал, но не сделал Зеленский». А продвигать новый проект будут американцы и консенсус украинских олигархов.
«Жителям Донбасса не стоит ждать ничего хорошего ни от Разумкова, ни от кого бы то ни было на Украине, ведь существует консенсус как внутренних сил, так и западных, который выступает против решения донбасской проблемы, и именно этот консенсус при любом раскладе и назначит Украине президента», — отметил Родионов.
После 2014 года президент Украины — это априори «президент курильщика», и для изменения ситуации в Донбассе нужно менять всю систему власти в стране, подчеркнул эксперт. Человека, который реально готов попытаться урегулировать конфликт, сейчас на Украине к власти никто не подпустит, уверен Родионов.