Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов 8 ноября в комментарии Telegram-каналу Украина.ру оценил возможные действия экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова на посту президента

Донецкий эксперт рассказал, что будет с Донбассом, если Разумков станет президентом Украины © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Владимир Зеленский сейчас является политическим банкротом, как ранее Петр Порошенко.

Эксперт заявил, что украинский электорат проголосует за любого кандидата, кроме Зеленского, Порошенко и Юлии Тимошенко, особенно если он пойдет на выборы с программой «Я выполню все то, что обещал, но не сделал Зеленский». А продвигать новый проект будут американцы и консенсус украинских олигархов.

«Жителям Донбасса не стоит ждать ничего хорошего ни от Разумкова, ни от кого бы то ни было на Украине, ведь существует консенсус как внутренних сил, так и западных, который выступает против решения донбасской проблемы, и именно этот консенсус при любом раскладе и назначит Украине президента», — отметил Родионов.

После 2014 года президент Украины — это априори «президент курильщика», и для изменения ситуации в Донбассе нужно менять всю систему власти в стране, подчеркнул эксперт. Человека, который реально готов попытаться урегулировать конфликт, сейчас на Украине к власти никто не подпустит, уверен Родионов.